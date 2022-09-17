Перенести сайт на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок1292 просмотра

8 лет назад делал сайт (lavrovskiy.ru) на конструкторе JImdo. Но сейчас они (поддержка конструктора) собираются прекратить подписку без возможности продления.

Хочу перенести сайт на wordpress.

WordPress
3 года назад
guest_16634307163178
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Игорь
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва(-1)
3 года назад
Владислав
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
17 часов назад
39 отзывов
3 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
онлайн
27 отзывов
3 года назад
Лора
 
47 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Наира
 
38 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Александр
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
Александр
 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Иван
 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
51 отзыв
3 года назад
Алексей
 
59 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад