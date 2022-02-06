Подключить api к сайту

Добрый день,имеется сайт в разработке которого использовался node.js , к сайту подключена платежная система, требуется подключить api провайдера для начисления эфирного времени после оплаты.

Ссылка на текущий сайт: https://ailasmonsi.github.io/afritickets/

Апи которое требуется подключить: https://www.dingconnect.com/Api/Description

И небольшой момент нужно скорректировать на самом сайте, так как сейчас на нем в полях How much не высвечивается валюта в которой платят и страны стоят не точные, все это нужно будет взять со второй апи, флаги стран предоставлю для работы.

Жду ваших предложений по стоимости.