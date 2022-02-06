Подключить api к сайту

$50
Веб-программированиеЗавершен1 заявка631 просмотр
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Добрый день,имеется сайт в разработке которого использовался node.js , к сайту подключена платежная система, требуется подключить api провайдера для начисления эфирного времени после оплаты.

Ссылка на текущий сайт: https://ailasmonsi.github.io/afritickets/

Апи которое требуется подключить: https://www.dingconnect.com/Api/Description

И небольшой момент нужно скорректировать на самом сайте, так как сейчас на нем в полях How much не высвечивается валюта в которой платят и страны стоят не точные, все это нужно будет взять со второй апи, флаги стран предоставлю для работы.

Жду ваших предложений по стоимости.

2 года назад
Manujlovv_dsgn
30 летРоссия
3 года в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
Vlad-dev
19 летРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
2 года назад
$60
13 дней
Владислав, замечательный специалист. Очень детально разобрался в задаче, предложил решение и выполнил его на 5+. Буду и дальше работать с ним по другим задачам. Рекомендую.
Положительные впечатления от сотрудничества. Просела постановка задачи, но в пределах разумного. Рекомендую.
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