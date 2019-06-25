Парсинг json и заливка его в БД (на php)

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Завершен7 заявок191 просмотр

Необходимо написать программу, которая с сервиса YouTube с помощью API ютуба  будет доставать все видео с одного канала (его ChanalID известен).

Делается это таким запросом:

https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=snippet&channelId={channelId}&maxResults=50&pageToken={pageToken}&key={API-key}

Но видео там больше 50 штук, это означает, что надо сделать запрос несколько раз. На каждой странице указан pageToken следующей страницы.

После того, как все данные будут получены их надо  будет завести в БД и написать скрипт, который будет брать эти данные отображать в csv в виде:

Дата; Название; ID видео; Описание; URL картинки

PHP
6 лет назад
zabstudio
Алексей 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

iKey
28 лет
9 лет в сервисе
Был
3 часа назад
6 лет назад
$15
1 день
Escrow
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iKey
28 лет
9 лет в сервисе
Был
3 часа назад
6 лет назад