Парсинг json и заливка его в БД (на php)

Необходимо написать программу, которая с сервиса YouTube с помощью API ютуба будет доставать все видео с одного канала (его ChanalID известен).

Делается это таким запросом:

https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=snippet&channelId={channelId}&maxResults=50&pageToken={pageToken}&key={API-key}

Но видео там больше 50 штук, это означает, что надо сделать запрос несколько раз. На каждой странице указан pageToken следующей страницы.

После того, как все данные будут получены их надо будет завести в БД и написать скрипт, который будет брать эти данные отображать в csv в виде:

Дата; Название; ID видео; Описание; URL картинки