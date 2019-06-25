Парсер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок152 просмотра

Для размещения информации об аппартаментах на собственном сайте необходимо реализовать парсер страниц отелей (аппартаментов) booking.com, который будет экспортировать данные на сайт, управляемый Wordpress.

Пример страницы с данными:

Пример страницы

Данные для сбора:

  • Скриншот﻿

    Название, адрес, первые 10 фото и последние 10 отзывов

WordPress
6 лет назад
KozyirevGerman
42 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров