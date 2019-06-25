Добрый день. Нужен php скрипт для парсинга сайта, запускаться можно планировщиком. На сайте находим кусок html кода, в нём 10 доменов, домены постепенно меняются, "новые" домены вверху. На доменах сайты преимущественно на ...
Парсер
Для размещения информации об аппартаментах на собственном сайте необходимо реализовать парсер страниц отелей (аппартаментов) booking.com, который будет экспортировать данные на сайт, управляемый Wordpress.
Пример страницы с данными:
Данные для сбора:
- Скриншот
Название, адрес, первые 10 фото и последние 10 отзывов
- Скриншот
Описание, фото хозяина.
Заявки фрилансеров
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