OcStore 2.3, тема не дефолтная Убирается корзина с сайта со всеми следами. Убирается личный кабинет. Проверить адаптивность после внесенных изменений на карточке товара, категориях, на служебных страницах, на главной странице.Сейчас закладки для товаров ...
Доработать большой проект (Bootstrap, Node.js + Vue.js) front+back
Требуется доработать проект начатый другим программистом, на фронтенде Bootstrap, Node.js, Vue.js, pug на бэкенде Node.js + PostgreSQL. Работы на начальной стадии. Есть часть кодинга, есть часть функционала, есть архитектура, необходимо комплексно взяться и доработать все. Предыдущий программист не справляется по срокам. Основной критерий знание стека Node.js и Vue.js и скорость разработки.
Очень желательно энтузиазм в работе, часто нет времени объяснять, надо взять и сделать, как считаешь нужным, а не ждать, что тебе скажут, эту кнопку поставить сюда, эту сюда, тут сделать это. Функционал достаточно понятен (убер для фотографов), нужно просто пилить.
Опыт или проекты на Node.js иметь обязательно. Прошу в предложении указывать ссылки на проекты.
Ссылку отправлю в личку.
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