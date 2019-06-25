Доработать большой проект (Bootstrap, Node.js + Vue.js) front+back

Требуется доработать проект начатый другим программистом, на фронтенде Bootstrap, Node.js, Vue.js, pug на бэкенде Node.js + PostgreSQL. Работы на начальной стадии. Есть часть кодинга, есть часть функционала, есть архитектура, необходимо комплексно взяться и доработать все. Предыдущий программист не справляется по срокам. Основной критерий знание стека Node.js и Vue.js и скорость разработки.

Очень желательно энтузиазм в работе, часто нет времени объяснять, надо взять и сделать, как считаешь нужным, а не ждать, что тебе скажут, эту кнопку поставить сюда, эту сюда, тут сделать это. Функционал достаточно понятен (убер для фотографов), нужно просто пилить.

Опыт или проекты на Node.js иметь обязательно. Прошу в предложении указывать ссылки на проекты.

Ссылку отправлю в личку.