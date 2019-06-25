Парсим домены отправляем рекламное предложение с формы обратной связи.

Добрый день.

Нужен php скрипт для парсинга сайта, запускаться можно планировщиком.

На сайте находим кусок html кода, в нём 10 доменов, домены постепенно меняются, "новые" домены вверху.

На доменах сайты преимущественно на одом из 2 скриптов (GoldCoders или HS ), нам надо через форму обратной связи отправить письмо админам этих сайтов, кроме тех которые есть в нашей MSqL базе данных. (Капчу игнорим.)

Для этого скрипт, берёт "запомненный" домен и сравнивает его с теми что спарсили. Если среди спарсенных доменов есть "запомненный" то отправляем письма всем доменам кто идёт выше его, если нету то отправляем письма всем доменам. Последний домен кому отправили письмо "запоминаем". Прежде чем отправлять письмо проверяем нашу базу данных на наличие этого домена если такой домен у нас есть, то пропускаем его. Иначе предпологаем, что на домене сайт со скриптом GoldCoders и пробует загрузить домен с представленным префиксом, /?a=support (примеры таких сайтов https://coingains.biz/?a=support или https://bit-magic.info/?a=support или https://freshcoin.club/?a=support или https://millionfund.online/?a=support) если открывается форма обратной связи, в форме заполняем три поля Имя, E-mail, Сообщение (поля для данного скрипта могут иметь отличие по названию, необходимо учесть с десяток различных названий, во время тестирования определим примеры сайтов с необычными полями) и нажимаем кнопку "отправить", если сообщение ушло успешно то автоматически на сайте загрузится страница с префиксом /?a=support&say=send значит сообщение отправленно успешно. Если префикс не грузится значит сообщение не отправленно.

Тогда предпологаем что сайт с другим скриптом (HS) и пробуем загрузить адрес domen/support (https://activegroupinvest.com/support или https://profitbet.cc/support или https://criptos.world/support или https://lakehome.online/support) если страница загружается успешно, то заполняем так же три поля и нажимаем отправить, в случае успеха автоматически на сайте загружается страница domen/support?done

Если префикс не грузится значит сообщение не отправленно, тогда отправляем на e-mail адреса admin@donen и support@domen и info@domen заготовленный заранее текст письма.

Так же нужна страница/таблица с отчётом содержащая 50 последних спарсенных доменов, напротив каждого время в которое был получен домен и метку "+" если удалось отправить сообщение через первое правило для Gold Coders, метку "++" если удалось отправить через 2 правило для HS и "-" если не получилось отправить сообщение. Домены можно "нажать" тогда открывается новое окошко с загрузкой нажатого домена.

Страница содержит одно поле куда можно вписать e-mail адрес и две кнопки "Отправить" и "Spend" если нажимаю кнопку "Отправить", на указанный e-mail уходит письмо на Русском языке если нажимаю кнопку "Spend" отправляется письмо на английском языке на вписанный e-mail адрес.