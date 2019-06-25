Разработка программа интерактивного опросника

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки609 просмотров

Разработка программы интерактивного опросника  на основе сотового телефона или планшета  на Android.  Программа не является приложением для сотового телефона. Программа должна определить наличие человека

рядом по лицу.  После этого программа должна задавать вопросы и понимать

ответы. Для определения лица, произнесения и распознавания слов следует

использовать стандартные методы (Гугл, Яндекс). Техническое задание в

прилагаемом файле.   

Android
6 лет назад
harnad
Павел 
54 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Jake-
Жанат 
24 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов(-1)
6 лет назад
$200
28 дней
Ничего не сделал и пропал

Заявки фрилансеров

Jake-
Жанат 
24 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов(-1)
6 лет назад