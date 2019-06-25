Исправить ошибки на сайте (js +php)

Не совсем так, как нужно, работает страница с прайс-листом - тормозит, требует доработок. Нужен спец, который всё это починит и доработает. Прайс-лист сложный - разворачивается, поддерживает заказ товара, считает сумму товара, массу и т.п.

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