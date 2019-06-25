Разработка программы интерактивного опросника на основе сотового телефона или планшета на Android. Программа не является приложением для сотового телефона. Программа должна определить наличие человека рядом по лицу. После этого программа должна задавать вопросы и понимать ...
Исправить ошибки на сайте (js +php)
Не совсем так, как нужно, работает страница с прайс-листом - тормозит, требует доработок. Нужен спец, который всё это починит и доработает. Прайс-лист сложный - разворачивается, поддерживает заказ товара, считает сумму товара, массу и т.п.
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