Исправить ошибки на сайте (js +php)

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Закрыт1 заявка115 просмотров

Не совсем так, как нужно, работает страница с прайс-листом - тормозит, требует доработок. Нужен спец, который всё это починит и доработает. Прайс-лист сложный - разворачивается, поддерживает заказ товара, считает сумму товара, массу и т.п.

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6 лет назад
apaex
44 года
14 лет в сервисе
Был
месяц назад

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Нет заявок фрилансеров