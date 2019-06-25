Сделать прогревочную цепочку касаний для строительной ниши

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки94 просмотра

Есть сайт http://kdrus.ru , по нему сейчас делается лендинг. Нужна цепочка касаний, чтобы прогревать клиентов, которые заполнили формы на получение всяких материалов.

6 лет назад
guest_15614684119192
6 лет в сервисе
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6 лет назад

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