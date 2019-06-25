Вэб программист.

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Закрыт5 заявок132 просмотра

У нас сайт по продаже запчастей,  он на фреймворке YII-1.  Требуется программист для доработки сайта. 

Выбирать исполнителя буду по часовой ставке.Тз скину в личку

Yii
6 лет назад
koshelevryslan
Руслан 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв(-1)

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