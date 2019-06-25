Встраивание sip клиента в веб-форму crm bitrix24.

Требуется встроить sip клиента в форму crm bitrix24. Имеются sip клиенты с открытом кодом на базе JS https://jssip.net и api bitrix24 на базе js, через которое можновстраивать свои приложения, в приложении будут задаваться настройки для

регистрации на sip сервере (логин, пароль, сервер). При клике на телефон или наборе номера будет вызываться панель с некоторыми функциями битрикса которые доступны через api.