Здравствуйте. Есть парсер для opencart, сделанный на yii который автоматически обновляет цены и товары на сайте. Нужно сделать ряд доработок. Кто может помочь с этим пишите
Встраивание sip клиента в веб-форму crm bitrix24.
Требуется встроить sip клиента в форму crm bitrix24. Имеются sip клиенты с открытом кодом на базе JS https://jssip.net и api bitrix24 на базе js, через которое можновстраивать свои приложения, в приложении будут задаваться настройки для
регистрации на sip сервере (логин, пароль, сервер). При клике на телефон или наборе номера будет вызываться панель с некоторыми функциями битрикса которые доступны через api.
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