Есть воронка в leeloo нужно соединить функционал с написаным чат-ботом. чат бот простой информационный
Cоздание личного кабинета
Имеется сайт на wordpress необходимо создание личного кабинета на сайте. Личный кабинет должен управляться через админку.
Подробное ТЗ в прикрепленном файле.
Обязательные требования
Требуется грамотный ответственный специалист по веб программированию.
1) Укажите примеры подобных проектов.
2) При обращении указывайте ваш опыт.
3) Ежедневно быть на связи.
4) Выполнение задание обязательно реализация на AJAX .
5)Укажите в письме на чем вы будете писать код на цмс или код на фреймворке?
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Сайт разработан на Bitrix В мобильном приложении не работает корректно фильтр подбора программ. На сайте есть подбор программ по фильтру. Он работает корректно, однако в мобильном приложении у него есть проблемы, можно сравнить ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
- $100
Всем привет! У меня есть сверстанная визуальная часть калькулятора и html страницы https://usacc.biz/calculator.html Задача такова: нужен толковый программист который напишет чтобы калькулятор начал все считать и парсить инфу по ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется встроить sip клиента в форму crm bitrix24. Имеются sip клиенты с открытом кодом на базе JS https://jssip.net и api bitrix24 на базе js, через которое можновстраивать свои приложения, в приложении будут задаваться настройки для ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Есть сайт http://kdrus.ru , по нему сейчас делается лендинг. Нужна цепочка касаний, чтобы прогревать клиентов, которые заполнили формы на получение всяких материалов.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать Накрутчик просмотров Youtube под ключ (до 500 000 просмотров)Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо внести правки на сайт (CMS Wordpress) Пример правок: 1. Настроить редиректы в .htacess 2. Оформить 404 страницу 3. Создать XML и HTML карту сайта 4. Сжать изображения, указать теги width ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
У нас сайт по продаже запчастей, он на фреймворке YII-1. Требуется программист для доработки сайта. Выбирать исполнителя буду по часовой ставке.Тз скину в личкуВеб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, нужно вынуть калькулятор для последующего его использования на сайте с CMS WordPress. Сам калькулятор - https://www.autoins.ru/osago/raschet-stoimosti-osago/kalkulyator/ имеет 3 шага, все они должны работать. Предлагайте цену и сроки.Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Не совсем так, как нужно, работает страница с прайс-листом - тормозит, требует доработок. Нужен спец, который всё это починит и доработает. Прайс-лист сложный - разворачивается, поддерживает заказ товара, считает сумму товара, массу и т.п. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад