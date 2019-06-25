Cоздание личного кабинета

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки197 просмотров

Имеется сайт на wordpress необходимо создание личного кабинета на сайте. Личный кабинет должен управляться через админку.   

Подробное ТЗ в прикрепленном файле.  

Обязательные требования  

Требуется грамотный ответственный специалист по веб программированию.   

1) Укажите примеры подобных проектов.   

2) При обращении указывайте ваш опыт.   

3) Ежедневно быть на связи.   

4) Выполнение задание обязательно реализация на AJAX .   

5)Укажите в письме на чем вы будете писать код на цмс или код на фреймворке?

AJAXWordPress
6 лет назад
maslovskiyfedor
42 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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