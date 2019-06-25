Нужно интегрировать leeloo и чат-бота (chat bot) самописного

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  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки239 просмотров

Есть воронка в leeloo нужно соединить функционал с написаным чат-ботом. 

чат бот простой информационный 

6 лет назад
amemory
29 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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