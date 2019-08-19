Доработка сайта

Http://rm1.bogdanov-associates.com

Что я бы хотел:

1. Добавить запрос фамилии после имени и только потом post на форму.

2. Чтобы Вы пояснили, как прикрутить этот функционал к моему существующему сайту, который я сделал по тому же шаблону. Какие скрипты перенести и что вставить в страницу для вызова "диалога".