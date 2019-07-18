Есть действующий сайт https://www.luxledlicht.de/ Были сделаны ряд изменений. нужно сделать переверстку сайта согласно изменениям в макетах Скрины макетов https://drive.google.com/drive/folders/1-JDShy--jCs9Zmtm2mDu3GEkUNwu1gsl?usp=sharing ...
Сделать натяжку простого сайта на 1С-Битрикс
Необходимо сделать натяжку сайта простого без функционала, личных кабинетов и корзин на 1С-Битрикс, из пожеланий, чтобы можно было редактировать контент на сайта из админки. Вёрстку скину исполнителю. Есть старый сайт на Битриксе, структуру нового дизайна старлись сохранить прежней, возможно это поможет при разработке старого сайта. 4-30.ru/hotel/index.html 4-30.ru/hotel/cafe.html 4-30.ru/hotel/dosug.html 4-30.ru/hotel/foto.html 4-30.ru/hotel/hotel.html 4-30.ru/hotel/nomer.html 4-30.ru/hotel/plyazhh.htm... 4-30.ru/hotel/room.html 4-30.ru/hotel/uslugy.html
Вёрстка
Старый сайт
Заявки фрилансеров
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