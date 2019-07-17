Верстка сайта на геткурс с помощью CSS

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок215 просмотров

Есть сайт на геткурс, готовые оформленные страницы. По ним был проведен редизайн. Нужно сверстать 3 страницы на геткурс, добавить недостающие элементы с помощью CSS. Макеты предоставляются. 

CSS
6 лет назад
Igryshka
36 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Ibragim24
29 лет
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$60
29 дней
Escrow

Заявки фрилансеров

Ibragim24
29 лет
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад