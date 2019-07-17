Требуется калька c доработками лендинга moysklad.ru. Этот шаблон необходимо "натянуть" на вордпресс. Лого, фирменный стиль я предоставлю. Подробности и вопросы в личке Срок 5дней. Показываете на своем хостинге с ...
Верстка сайта на геткурс с помощью CSS
Есть сайт на геткурс, готовые оформленные страницы. По ним был проведен редизайн. Нужно сверстать 3 страницы на геткурс, добавить недостающие элементы с помощью CSS. Макеты предоставляются.
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