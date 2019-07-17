Прописать стили для изменения вида шапки на мобилках

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки236 просмотров

Привет всем. 

Нужно прописать-подобрать стили для изменения вида шапки сайта на мобилках. 

Сайт на конструкторе flexbe com. 

lp303023.myflexbe.com 

Так надо сделать(размещение элементов): 

http://prntscr.com/ny2zkf 

ЕСЛИ НЕ БОТ - ПИШЕМ В НАЧАЛЕ СООБЩЕНИЯ: "РОБОКОП"

все остальное сразу удаляю.

Работы на 10-20 минут. 

Пишите свои цены. 

Спасибо. 

6 лет назад
segediyevgen
Евгений 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

AntonGuz
Антон 
34 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$5
1 день
Escrow
Антон в сжатые сроки поправил внешний вид сайта и очень качественно выполнил работу. Приятен в общении и быстро понял, что нужно сделать и как. Рекомендую, как порядного и умелого верстальщика.
Евгений четко формирует ТЗ, объективно оценивает работу, умеет слушать и слышать исполнителя. Работа оплачена полностью и в срок. Остался доволен сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

AntonGuz
Антон 
34 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад

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