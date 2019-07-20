Сделать верстку виджета обратной связи

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок224 просмотра

Реализовать всплывающую форму для сайта, ближайшим аналогом которой является виджет от https://streamwood.ru/. Необходимо сделать такой же, только "свой".

Реализация: html/css/js

Особенности работы формы:

  • При загрузке страницы, виджет находится в свернутом виде и "прилипает" нижней правой части экрана
  • Через заданный интервал времени (либо по событию) раскрывается форма. Данное событие сопровождается звуковым сигналом.
  • На виджете всегда есть кнопка-крестик, клик по которой сворачивает виджет в нижнюю часть экрана
  • Чата как в мессенджерах не будет, только форма для приема заявок
  • Валидация формы на ошибки (email/телефон/длинна сообщения), заполнение/выбор обязательных полей.
  • После заполнения формы, сообщение отправляется на заданные емейл-адреса. Пользователю выводится сообщение в окне виджета об успешной отправке. (бэкенд будет делать программист)
  • Адаптивность
  • Совместимость с Bootstrap
  • Отсутствие конфликтов с другими скриптами на сайте (сайт на базе Opencart)
Примерный вид раскрытой формы:

http://joxi.ru/EA4VaoBTok9Wqm

Прошу назвать цену/сроки, за которые готовы выполнить верстку данного элемента. 

BootstrapCSSHTMLJavaScriptOpencart
6 лет назад
alezandro
41 год
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Yuumatov
Михаил 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов(-1)
6 лет назад
$27
1 день
Escrow
Заказывал разработку формы обратной связи в виде виджета наподобие jivosite. Все прошло удачно, Михаил прекрасно справился с задачей. Впечатления от сотрудничества положительные.
Александр дал четкое ТЗ (буквально по пунктам), всегда был на связи, работу оплатил. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Yuumatov
Михаил 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов(-1)
6 лет назад

  • Похожие заказы

  • Правки в верстке шаблона Hostbill.

    Правки в верстке шаблона Hostbill. - Правки в личном кабинете и в оформление заказа. пример 1 , пример 2 , пример 3 . - Мелкие правки в графике, замена текстов и тд.  Сам шаблон.

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Допиcать js функционал к html коду карточки товара.

    Доброго дня, нужна ваша помощь. html код я сам прикрутил к самописному движку. А вот оживить страницу карточки товара добавить js (чтобы добавляло в корзину, цвета и похожие товары переключало без перегазрузки) ума ...

    HTMLJavaScriptPHP
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создать плавающий футер для мобильной версии сайта

    Здравствуйте! Разработать плавающий футер для мобильной версии сайта, отображающийся только на мобильных устройствах. На самом футере должно быть 2 кнопки. 1. Позвонить - ссылка типа href="tel:+7900-00-00" 2. Добраться - выпадающий список ...

    Bootstrap
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать 1 хтмл страничку

    Нужна 1 простая хтмл-ка: На экране список от 10 до 50 ссылок и чтобы в зависимости от текущей даты отдельно одна из ссылок выводилась вверху страницы крупно. Ну и чтобы это всё выглядело не вырвиглазно.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Верстка лендинга для автошколы

    Полное ТЗ прикрипляю https://docs.google.com/document/d/1lrZLd82Lb1klUpqpXLhynbHLrDPvCyQw2V0VVcto7mI/edit# Отвечать после того как ознакомитесь с ТЗ!!!!!! Основное ТЗ  Это техническое задание по верстке лендинга для автошколы "Лидер PRO" Ссылка на макет:https://yadi.sk/d/YAjqqqTNQL-V_A ...

    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется сделать сайт компании на WordPress по готовому дизайну

    Нужно сверстать адаптивно для мобильных и планшетов, посадить и настроить на WordPress готовый дизайн в PSD Настроить формы обратной связи. PSD вышлю исполнителю. Заявки без указанного бюджета и сроков не ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Вёрстка интернет каталога на WP

    Нужен интернет каталог  на Woocommerce (главная, категории, карточка товара, корзина, оформление.) Есть подробнейшее ТЗ, Макет (включая адаптив). Кому интересно ставьте предварительную заявку, вышлю ТЗ. В заявке пожалуйста укажите сроки и стоимость (предварительные, но реальные). ...

    WooCommerceWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад