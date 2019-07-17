AntonGuz

Антон Гузеев AntonGuz

 
33 годаРоссия/Барнаул
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
web-developer

Верстка сайтов, from PSD to CMS,  from PSD to HTML,  WordPress, Joomla.

Веб приложения, сайты под ключ.

Технологии и языки: JavaScript, HTML5, CSS3, AJAX, Bootstrap, JQuery.

JavascriptWordPressВерстка сайтаHTMLJoomlaBootstrapjQueryAjax
недостаточно оценок
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$10
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Отзывы заказчиков
segediyevgen
Евгений 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
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Антон в сжатые сроки поправил внешний вид сайта и очень качественно выполнил работу. Приятен в общении и быстро понял, что нужно сделать и как. Рекомендую, как порядного и умелого верстальщика.
Евгений четко формирует ТЗ, объективно оценивает работу, умеет слушать и слышать исполнителя. Работа оплачена полностью и в срок. Остался доволен сотрудничеством.
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