web-developer
Верстка сайтов, from PSD to CMS, from PSD to HTML, WordPress, Joomla.
Веб приложения, сайты под ключ.
Технологии и языки: JavaScript, HTML5, CSS3, AJAX, Bootstrap, JQuery.
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Портфолио
- Сайт для маникюрного салона115 просмотров
- Сайт для монтажной компании161 просмотр
- Сайт Influence220 просмотров
- Сайт-визитка для кинолога213 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
4 года назад
Антон в сжатые сроки поправил внешний вид сайта и очень качественно выполнил работу. Приятен в общении и быстро понял, что нужно сделать и как. Рекомендую, как порядного и умелого верстальщика.
Ответный отзыв
Евгений четко формирует ТЗ, объективно оценивает работу, умеет слушать и слышать исполнителя. Работа оплачена полностью и в срок. Остался доволен сотрудничеством.