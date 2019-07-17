Сверстать анимацию (анимация готова) - нужно разместить на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок170 просмотров

Сайт: http://test3.website18.ru

 На главное изображение необходимо добавить двигающиеся объекты (анимацию)

Сама анимация выполнена в программе Addobe After Effects (.aep)

Т.е есть главное изображение на сайте (есть исходник .psd), необходимо на нем разместить двигающиеся объекты (возможно как gif, возможно как то еще нужно чтобы вес всей анимации был не слишком большим)

Анимация должна ходить по кругу, отрывок посмотреть можно тут:

https://radikal.ru/video/YDwTXN0GE0m

6 лет назад
q115234
Юрий 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

SKaterinenko
23 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$7
1 день
Escrow
Работа выполнено, четко, быстро и в срок, рекомендую, заказчик на связи, обращусь в случае чего еще раз
Оплата моментальная. Заказчик всегда на связи. Даже после окончании работы и оплаты, он спросил не нужна ли доплата если я сделал больше работы. Одним словом рекомендую!

Заявки фрилансеров

SKaterinenko
23 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад

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