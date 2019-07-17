Сверстать анимацию (анимация готова) - нужно разместить на сайте

Сайт: http://test3.website18.ru

На главное изображение необходимо добавить двигающиеся объекты (анимацию)

Сама анимация выполнена в программе Addobe After Effects (.aep)

Т.е есть главное изображение на сайте (есть исходник .psd), необходимо на нем разместить двигающиеся объекты (возможно как gif, возможно как то еще нужно чтобы вес всей анимации был не слишком большим)

Анимация должна ходить по кругу, отрывок посмотреть можно тут:

https://radikal.ru/video/YDwTXN0GE0m