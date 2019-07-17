Интересует примерная стоимость и сроки за такую работу (точный макет пришлю кандидату): Нужна верстка лендинга на 12 экранов. Есть опрос из 5 вопросов, карта. В остальном всё довольно стандартно. Адаптивных макетов нет, поэтому ...
Сверстать анимацию (анимация готова) - нужно разместить на сайте
Сайт: http://test3.website18.ru
На главное изображение необходимо добавить двигающиеся объекты (анимацию)
Сама анимация выполнена в программе Addobe After Effects (.aep)
Т.е есть главное изображение на сайте (есть исходник .psd), необходимо на нем разместить двигающиеся объекты (возможно как gif, возможно как то еще нужно чтобы вес всей анимации был не слишком большим)
Анимация должна ходить по кругу, отрывок посмотреть можно тут:
Выбранный исполнитель
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