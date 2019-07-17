Верстка адаптивного емайл шаблона для рассылки

Нужно на сайте http://yusha.su/ на битриксе создать страницу и заполнить ее. Текст отсюда https://www.kmtinternational.com/ru/oil-tank-reservoir-cleaning но упрощенный (в источнике есть внутренние переходы, подстраницы, форма внизу. Этого ничего не надо).