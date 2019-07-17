Нужно на сайте http://yusha.su/ на битриксе создать страницу и заполнить ее. Текст отсюда https://www.kmtinternational.com/ru/oil-tank-reservoir-cleaning но упрощенный (в источнике есть внутренние переходы, подстраницы, форма внизу. Этого ничего не надо).
Требуется верстка одной страницы сайта
Требуется верстка одной страницы сайта - основа берется с основного сайта + добавляются новые блоки и немного видоизменяются существующие.
Подробности по ссылке https://docs.google.com/document/d/1r_UE3x_7w-JnYkfFrZaehHy3iguMN4Ulv902Za8ZPrA/edit
Заявки фрилансеров
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