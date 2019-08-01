Верстка сайта

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен22 заявки419 просмотров

Есть действующий сайт

https://www.luxledlicht.de/

Были сделаны ряд изменений. нужно сделать переверстку сайта согласно изменениям в макетах

Скрины макетов

https://drive.google.com/drive/folders/1-JDShy--jCs9Zmtm2mDu3GEkUNwu1gsl?usp=sharing

оплата WMZ

6 лет назад
gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

EasyTactic
Артём 
24 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$30
7 дней
Escrow
проект пока продолжается. есть ряд ошибок
все ок

Заявки фрилансеров

EasyTactic
Артём 
24 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад