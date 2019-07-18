Карта этажей на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок187 просмотров

Нужна карта этажей для сайта как здесь http://vodny-mall.ru/map/ 

Всего будет 10 этажей.

Сколько будет стоить и срок выполнения?

(на 1с битрикс)

6 лет назад
ajdaknam
Олег 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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