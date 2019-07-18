Карта этажей на сайте

Срок - 22.07 до 10:00 Обязательно кроссбраузерно и адаптивно для мобильных устройств. Скорость загрузки не менее 70 по сервису https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Прикрепляйте примеры своих работ в отписке на проект. Подробности будут обсуждаться ...