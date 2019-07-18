Поправить (или переделать) мобильную верстку

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок78 просмотров

Кто сможешь поправить мобильную верстку под телефоны и планшеты. 

Это так скажем небольшая заглушка для телефонов. 

Кто сможет сделать сейчас – оставьте заявку пришлю ссылку. 

6 лет назад
semsem2009
Чеков 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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