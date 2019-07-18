Доработка интерфейсов на Modx Revo

Суть задачи:

1. Сверстать новые блоки на Главную страницу согласно макету.

2. Нужно заверстать страницу и запилить простенький пошаговый калькулятор на модалках.

Логика калькулятора:

Есть базовая стоимость за метр (множим стоимость метра квадратного на площадь, указываемую в форме = базовая стоимость), на каждом шаге каждая опция прибавляет некоторую фиксированную сумму к базовой стоимости (Базовая стоимость * коэффициент + базовая стоимость = Стоимость шага ).1. Сверстать новые блоки на страницу согласно макету:

https://www.dropbox.com/s/y9to4u2f4f5huvj/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-5_cut.jpg?dl=0

Макет:

https://www.dropbox.com/s/kq2abbb187ysvfq/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20-%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8.psd?dl=0

2. Добавить на сайт калькулятор:

https://www.dropbox.com/sh/4omp1k98zma812b/AAAqQgR7AxCGhUfdwFWxfgspa?dl=0

Логика калькулятора:

Есть базовая стоимость за метр (множим стоимость метра квадратного на площадь, указываемую в форме = базовая стоимость), на каждом шаге каждая опция прибавляет некоторую фиксированную сумму к базовой стоимости (Базовая стоимость * коэффициент + базовая стоимость = Стоимость шага ).

Конкретных цифр сейчас нет, но это контент.