Сверстать 15 страниц на Bootstrap 4

Задача: сверстать 15 страниц с использованием Bootstrap 4 (Less или sass)

Верстка адаптивная (ПК, планшет, мобайл, широкоформатные).

Верстать – да. Натянуть – нет.

Взять готовую верстку http://pi.democontent.ru/ и чтобы относительно неё править.

Элементы навигации (фильтр каталог и элемент навигации) самая проблемная штука на Битрикс, когда их верстаешь, они не ложатся на компонент Битрикса, т.е приходится шаблон полностью переделывать, а там(в Битрикс) компоненты сложны и шаблоны сложные.

Поэтому просто берете верстку Битрикс, накидывают на неё свои CSS стили и все. А после вас потом уже кто натягивает, просто привязывает стили CSS и там все встает красиво.

От вас 3 примера последней верстки (ссылки на сайты существующие).

После чего вышлю Макетs для оценки.