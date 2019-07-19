Нужен ряд правок https://drive.google.com/file/d/1sg0n-pz1fr8rHsLcVIA--w7GEO3dV_r9/view?usp=sharing - сколько будет по стоимости?
Сверстать 15 страниц на Bootstrap 4
Задача: сверстать 15 страниц с использованием Bootstrap 4 (Less или sass)
Верстка адаптивная (ПК, планшет, мобайл, широкоформатные).
Верстать – да. Натянуть – нет.
Взять готовую верстку http://pi.democontent.ru/ и чтобы относительно неё править.
Элементы навигации (фильтр каталог и элемент навигации) самая проблемная штука на Битрикс, когда их верстаешь, они не ложатся на компонент Битрикса, т.е приходится шаблон полностью переделывать, а там(в Битрикс) компоненты сложны и шаблоны сложные.
Поэтому просто берете верстку Битрикс, накидывают на неё свои CSS стили и все. А после вас потом уже кто натягивает, просто привязывает стили CSS и там все встает красиво.
От вас 3 примера последней верстки (ссылки на сайты существующие).
После чего вышлю Макетs для оценки.
Заявки фрилансеров
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