Адаптивная верстка из Figma макета

Есть приложение, написанное на ionic 4. Есть дизайн (на figma.com). Нужно грамотно применить дизайн к приложению (чтобы добавляемые в дальнейшем страницы были в этом же стиле). Дизайн и страницы, которые нужно будет сделать, представлены на ...