Добрый день, Задача: Сверстать адаптивно сайт, хорошим кодом. Надо сверстать с ховерами, динамично, с анимацией элементов, плавно, адаптивно под все экраны, не используя флоат, флексы, без препроцессоров, без гульпа. Сверстать блочной, ...
Адаптивная верстка из Figma макета
Если умеете верстать с Figma, оставляйте заявки, скину макет и описание для оценки.
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