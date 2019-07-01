От верстки до SPA + SSR.
Мои контакты:
e-mail: [email protected]
Telegram: @Buctown
Мой умения:
- HTML
- CSS
- БЭМ
- JS/ES6+
- SCSS/SASS
- webpack
- gulp
- React, Redux, React-router
- TypeScript
- git
Действие аккаунта приостановлено!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$487
6 баллов
5 лет назад
GitHTMLSCSSTypeScript
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$61
10 баллов
6 лет назад
Figma
Ответственный исполнитель
Ответный отзыв
Хороший заказчик