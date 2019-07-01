TenderLion

Артем TenderLion

 
23 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
От верстки до SPA + SSR.

Мои контакты:

e-mail: [email protected]

Telegram: @Buctown

Мой умения:

  • HTML
  • CSS
  • БЭМ
  • JS/ES6+
  • SCSS/SASS
  • webpack
  • gulp
  • React, Redux, React-router
  • TypeScript
  • git
Победитель регионального этапа чемпионата "Молодые профессионалы 2019" (World skIlls Russia) "Веб-дизайн и разработка".
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Отзывы заказчиков

TradeRu
Филип 
51 год
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$487
6 баллов
5 лет назад
Доработать проект веб-чат
GitHTMLSCSSTypeScript
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
kolesnifrank
Андрей 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$61
10 баллов
6 лет назад
Адаптивная верстка из Figma макета
Figma
Ответственный исполнитель
Хороший заказчик
Ответный отзыв