Скопировать лендинг и поставить на Wordpress - минимал цена

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Завершен16 заявок267 просмотров

Скопировать лендинг  lp281981.myflexbe.com  и поставить на Wordpress

1. Лендинг должен корректно открываться на десктопной и всех моб. версиях (сейчас на десктопной версии основное фото вначале и в конце лендинга, блоки "отзывы" и "как сделать заказ" расплывчатые и плохого качества - сделать поменьше стандартного размера).

2. Отправка формы приходила на почту с указанием конкретного товара. В форму кроме "Имя" и "Номер телефона" добавить поле "Размер" (списком) и в него подтягивало существующие размеры этого товара (к примеру S, XL) - Можно это сделать всплывающей корзиной.

3. При нажатии на "Размерная сетка" открывается фото в всплывающем окне, без перехода на другую страницу сайта. (у каждого товара свое фото с размерной сеткой).

4. Убрать блок "До конца акции осталось" в хедере лендинга и оставить только в футере лендинга.

5. Все поля формы обязательные для заполнения и при некорректном вводе "номера телефона" или без указания "имени" или "размера" - должно выдавать ошибку.

WordPress
6 лет назад
zolterz
36 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

maleficus
Роман 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$25
2 дня
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

maleficus
Роман 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад

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