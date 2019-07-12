Скопировать лендинг и поставить на Wordpress - минимал цена

Скопировать лендинг lp281981.myflexbe.com и поставить на Wordpress

1. Лендинг должен корректно открываться на десктопной и всех моб. версиях (сейчас на десктопной версии основное фото вначале и в конце лендинга, блоки "отзывы" и "как сделать заказ" расплывчатые и плохого качества - сделать поменьше стандартного размера).

2. Отправка формы приходила на почту с указанием конкретного товара. В форму кроме "Имя" и "Номер телефона" добавить поле "Размер" (списком) и в него подтягивало существующие размеры этого товара (к примеру S, XL) - Можно это сделать всплывающей корзиной.

3. При нажатии на "Размерная сетка" открывается фото в всплывающем окне, без перехода на другую страницу сайта. (у каждого товара свое фото с размерной сеткой).

4. Убрать блок "До конца акции осталось" в хедере лендинга и оставить только в футере лендинга.

5. Все поля формы обязательные для заполнения и при некорректном вводе "номера телефона" или без указания "имени" или "размера" - должно выдавать ошибку.