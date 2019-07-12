Добрый день, Задача: Сверстать адаптивно сайт, хорошим кодом. Надо сверстать с ховерами, динамично, с анимацией элементов, плавно, адаптивно под все экраны, не используя флоат, флексы, без препроцессоров, без гульпа. Сверстать блочной, ...
Скопировать лендинг и поставить на Wordpress - минимал цена
Скопировать лендинг lp281981.myflexbe.com и поставить на Wordpress
1. Лендинг должен корректно открываться на десктопной и всех моб. версиях (сейчас на десктопной версии основное фото вначале и в конце лендинга, блоки "отзывы" и "как сделать заказ" расплывчатые и плохого качества - сделать поменьше стандартного размера).
2. Отправка формы приходила на почту с указанием конкретного товара. В форму кроме "Имя" и "Номер телефона" добавить поле "Размер" (списком) и в него подтягивало существующие размеры этого товара (к примеру S, XL) - Можно это сделать всплывающей корзиной.
3. При нажатии на "Размерная сетка" открывается фото в всплывающем окне, без перехода на другую страницу сайта. (у каждого товара свое фото с размерной сеткой).
4. Убрать блок "До конца акции осталось" в хедере лендинга и оставить только в футере лендинга.
5. Все поля формы обязательные для заполнения и при некорректном вводе "номера телефона" или без указания "имени" или "размера" - должно выдавать ошибку.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $85HTML-верстка28 заявокЗакрыт6 лет назад
Хочу изменить сайт на лендинг. Используя текстовую информацию сайта - https://vzysky.ru, необходимо сделать дизайн и последующую верстку лендинга. Предлагайте свои цены.Завершен6 лет назад
Необходимо оптимизировать сайт долгая загрузка домен http://web.jocker.site сайт на php самописный оптимизировать именно загрузку страницы анализа чтобы все работало и загружалось не так долгоHTML-верстка8 заявокЗакрыт6 лет назад
Если умеете верстать с Figma, оставляйте заявки, скину макет и описание для оценки.Завершен6 лет назад
- $8500
заверстать страницы из Figma https://www.figma.com/file/I2rudO1bTcymS0omwZuzWDSv/Men?node-id=0%3A1Завершен6 лет назад
Нужно сверстать и натянуть дизайн интернет магазина на битрикс малый бизнес. функционал стандартный. Дизайн во вложении.HTML-верстка7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $10
Добрый день фрилансеры. Надо сверстать 1 блок на существующем сайте. Пишите только опытные. Работа 30-60 минут. Надо сдать до 19:00-20:00 Все исходники предоставлю (макет в figma).Завершен6 лет назад
Необходимо сделать самую простую (максимально без DIV где это возможно) верстку на таблицах. Без лишнего кода и прочего хлама в файлах. Только самое необходимое - index.html, css и папка image в идеале! Прям реально без ...Завершен6 лет назад
Требуется адаптивно сверстать макеты PSD и интегрировать на CMS Wordpress. Других движков не предлагать, только специалисты по данному ядру. Свяжусь со всеми заинтересовавшими. Ознакомьтесь пожалуйста с условиями работы: Утверждаем проект на вашем хосте, ...HTML-верстка17 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть приложение, написанное на ionic 4. Есть дизайн (на figma.com). Нужно грамотно применить дизайн к приложению (чтобы добавляемые в дальнейшем страницы были в этом же стиле). Дизайн и страницы, которые нужно будет сделать, представлены на ...Завершен6 лет назад