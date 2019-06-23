Добрый день, Задача: Сверстать адаптивно сайт, хорошим кодом. Надо сверстать с ховерами, динамично, с анимацией элементов, плавно, адаптивно под все экраны, не используя флоат, флексы, без препроцессоров, без гульпа. Сверстать блочной, ...
Верстка интернет-магазина одежды/женских товаров
Верстка интернет-магазина одежды/женских товаров тут т3 http://bit.ly/2J6QbwZ
Жду от вас предложений и бюджет и сроки
Заявки фрилансеров
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