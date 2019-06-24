Сверстать адаптивный лендинг

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт23 заявки269 просмотров

Есть макет PSD. Сверстать и выложить на хостинг сайт без CMS системы, подключить формы обратной связи Битрикс 24.

6 лет назад
viktorovich7768
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров