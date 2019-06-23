Добрый день, Задача: Сверстать адаптивно сайт, хорошим кодом. Надо сверстать с ховерами, динамично, с анимацией элементов, плавно, адаптивно под все экраны, не используя флоат, флексы, без препроцессоров, без гульпа. Сверстать блочной, ...
Сверстать сайт авто дилера
Добрый день!
Необходимо сверстать сайт авто дилера. Без натяжки на CMS.
Требования к верстке:
- Валидная https://validator.w3.org
- Адаптивная
- Кроссбраузерная
- Зеленая зона https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru
- Pixel Perfect
В заявке указывайте ваши три крайние работы, сроки и стоимость.
Макеты прикрепляю.
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Заявки фрилансеров
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