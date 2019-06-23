Сверстать сайт авто дилера

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт19 заявок254 просмотра

Добрый день! 

Необходимо сверстать сайт авто дилера. Без натяжки на CMS.

Требования к верстке:

- Валидная https://validator.w3.org

- Адаптивная 

- Кроссбраузерная

- Зеленая зона https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru

- Pixel Perfect

В заявке указывайте ваши три крайние работы, сроки и стоимость.

Макеты прикрепляю.

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V

6 лет назад
prof2007
Наталия 
40 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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