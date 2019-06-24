Скопировать лендинг lp281981.myflexbe.com и поставить на Wordpress 1. Лендинг должен корректно открываться на десктопной и всех моб. версиях (сейчас на десктопной версии основное фото вначале и в конце лендинга, блоки "отзывы" и "как сделать заказ" расплывчатые и ...
Сверстать карусель js
Необходимо сверстать карусель товаров, как на примере ниже
Заявки фрилансеров
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