Сверстать карусель js

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Закрыт11 заявок233 просмотра

Необходимо сверстать карусель товаров, как на примере ниже 

JavaScript
6 лет назад
kozhanoff
Алексей 
33 года
8 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров