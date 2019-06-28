Поправить отображение сайта

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Завершен2 заявки155 просмотров

сайт вордпресс

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WordPress
6 лет назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

-Spectator-
Александр 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Escrow
Большое спасибо за профессиональный подход и быстрое исполнение. Подход к задаче ответственный. Реализовано все быстро и в соответствии с ТЗ. Рекомендуем как компетентного и пунктуального специалиста. Работа на 5 по 5-ти бальной шкале.
Хороший заказчик. постоянно на связи. задачи в обход тз не ставит. оплата быстро и без проблем.

Заявки фрилансеров

-Spectator-
Александр 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад