Необходимо сделать html письмо для интернет магазина пример есть сроки и стоимость обговариваются индивидуально
Поправить отображение сайта
сайт вордпресс
после подключения https
не отображаются товары и часть сайта.
Подправить, чтобы отобразился сайт корректно и появился зеленый замок в строке браузера.
Выбранный исполнитель
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