Добиться PageSpeed Insights более 90 для одностраничника

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки181 просмотр

Куплен шаблон envytheme.com/tf-demo/walrus/index-19.html,  шаблон установлен на http://m.tm.ua/

 Надо:

1.  Самое главное: добиться PageSpeed Insights более 90 (зеленый цвет) для мобильных. Естественно, для этого надо вычистить и хтмл-код, стили и  скрипты. 

2.  Изменить вывод в шапке так, чтобы весь контент от слова АКЦИЯ поднять выше к линии логотипа.

Сжатие на сервере включено. Пример приложен.

Сейчас PageSpeed Insights  = 58

  Оплата - пОсле готовности и проверки.

HTML
6 лет назад
IgorKon
Ігор 
65 лет
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

lex_kosta
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
187 отзывов(-1)
6 лет назад
$10
1 день
Escrow
Алексей реально скорость загрузки сайта (PageSpeed Insights) http://m.tm.ua/ довел с 58 до 98-99. Браво! Все время на связи. Сроки соблюдены. Оплату не накручивал. Рекомендую.
Хороший заказчик, понятное задание, приятное общение, всегда на связи, рекомендую!

Заявки фрилансеров

lex_kosta
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
187 отзывов(-1)
6 лет назад