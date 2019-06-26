Добиться PageSpeed Insights более 90 для одностраничника

Куплен шаблон envytheme.com/tf-demo/walrus/index-19.html, шаблон установлен на http://m.tm.ua/

Надо:

1. Самое главное: добиться PageSpeed Insights более 90 (зеленый цвет) для мобильных. Естественно, для этого надо вычистить и хтмл-код, стили и скрипты.

2. Изменить вывод в шапке так, чтобы весь контент от слова АКЦИЯ поднять выше к линии логотипа.

Сжатие на сервере включено. Пример приложен.

Сейчас PageSpeed Insights = 58

Оплата - пОсле готовности и проверки.