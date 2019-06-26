Очень хорошо будет, если у вас есть опыт подготовки верстки для Node, шаблонизатора Pug (jade) Есть верстка, которая на данный момент уже верстается для проекта. Завершено порядка 60%. Нужен опытный ...
Добиться PageSpeed Insights более 90 для одностраничника
Куплен шаблон envytheme.com/tf-demo/walrus/index-19.html, шаблон установлен на http://m.tm.ua/
Надо:
1. Самое главное: добиться PageSpeed Insights более 90 (зеленый цвет) для мобильных. Естественно, для этого надо вычистить и хтмл-код, стили и скрипты.
2. Изменить вывод в шапке так, чтобы весь контент от слова АКЦИЯ поднять выше к линии логотипа.
Сжатие на сервере включено. Пример приложен.
Сейчас PageSpeed Insights = 58
Оплата - пОсле готовности и проверки.
Выбранный исполнитель
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