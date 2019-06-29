Сверстать простые внутренние - Мебель

$40
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен23 заявки820 просмотров

Добрый день

Есть верстка многих страниц https://drive.google.com/file/d/1ltS4QJIIMeEDVb8P6XRy1EzkX6gitFm0/view 

Нужно сверстать эти https://yadi.sk/d/rm8CBRjevYTJAQ 

Постоплата рублями 2500 руб 

6 лет назад
xilgiz
Илгиз 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

AvocadoSEO
30 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$40
1 день
Работа выполнена быстро
Все супер. Связь, оплата, рекомендую

Заявки фрилансеров

AvocadoSEO
30 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад