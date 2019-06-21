vas11yev

Анатолий vas11yev

 
21 годРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработка сайтов

Разработка сайтов:

  • Landing Pages от 10к
  • Сайты-визитки от 12к
  • Корпоративные сайты от 17к
  • Интернет-магазины от 25к
  • SPA-приложения (Vue.JS) от 15к
  • CRM-системы от 35к
Верстка (Адаптивная):

  • HTML5
  • Препроцессор Pug
  • CSS3
  • Препроцессоры Sass/Scss/Less
  • FlexBox
  • CSS Grid
  • Bootstrap 4
  • Gulp
Frontend:

  • JavaScript (ES6)
  • jQuery
  • Vue.JS
  • Nuxt
Backend:

JavascriptMongoDBHTMLCSSBootstrapjQuerySCSSSASSGulpNode.jsVue.jsСайт-визиткаNuxt.jsASP.NET
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
imoveton
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$95
10 баллов
5 лет назад
Верстка "Главной" страницы
Не первый раз обращаюсь к Анатолию, так как делает быстро и качественно. Результатом останетесь довольны. Рекомендую!
Замечательный заказчик, приятное общение и четкая постановка ТЗ, рекомендую
Ответный отзыв
petrov23042
31 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Верстка 3 страниц
Все ок!
Хороший заказчик, рекомендую!
Ответный отзыв
imoveton
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$160
10 баллов
5 лет назад
Верстка страниц по макетам
Анатолий - это то, что вы искали и не могли найти. Золотые руки и острый ум - это Анатолий. Знает о верстке страниц всё и даже чуть больше. Хороший, честный парень сделает Ваше задание вовремя, а возможно, и раньше, как в нашем случае. Рекомендую и сам обращусь ещё.
Отличный заказчик! Рекомендую! Своевременная оплата и четкая постановка задачи!
Ответный отзыв