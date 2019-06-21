Разработка сайтов
Разработка сайтов:
- Landing Pages от 10к
- Сайты-визитки от 12к
- Корпоративные сайты от 17к
- Интернет-магазины от 25к
- SPA-приложения (Vue.JS) от 15к
- CRM-системы от 35к
- HTML5
- Препроцессор Pug
- CSS3
- Препроцессоры Sass/Scss/Less
- FlexBox
- CSS Grid
- Bootstrap 4
- Gulp
- JavaScript (ES6)
- jQuery
- Vue.JS
- Nuxt
- Node.JS (Express)
- MongoDB
- ASP.NET
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$95
10 баллов
5 лет назад
Не первый раз обращаюсь к Анатолию, так как делает быстро и качественно. Результатом останетесь довольны. Рекомендую!
Ответный отзыв
Замечательный заказчик, приятное общение и четкая постановка ТЗ, рекомендую
$100
10 баллов
5 лет назад
Все ок!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, рекомендую!
$160
10 баллов
5 лет назад
Анатолий - это то, что вы искали и не могли найти. Золотые руки и острый ум - это Анатолий. Знает о верстке страниц всё и даже чуть больше. Хороший, честный парень сделает Ваше задание вовремя, а возможно, и раньше, как в нашем случае. Рекомендую и сам обращусь ещё.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Рекомендую! Своевременная оплата и четкая постановка задачи!