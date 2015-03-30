Дизайн для PPT или PDF презентации

Необходимо разработать дизайн слайдов Power Point или pdf (мы будем у себя их распечатывать).

Тема: горюче- смазочные материалы (торговля, продажа, реализация).

(Дизайн должен быть красочный и ярким и не сильно замысловатым, нужен дизайн 1 го титульного листа и 1 для наполнения всех слайдов)

Придерживаться темы ГСМ.

Работаем до полного утверждения заказчиком.

Первый варианты нужны не позднее чем завтра-ранее утро