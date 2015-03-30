Презентация компании

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт31 заявка311 просмотров

Требуется разработать презентацию о компании, ее продуктах.

Формат презентации Power point.

10 лет назад
Transset2015
Людмила 
34 года
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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