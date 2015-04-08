Презентацию для завода спецтехники 10 слайдов

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Завершен16 заявок202 просмотра

Очень простая, о компании 2-3 слайда, остальные со слайдами наших тракторов.

Инфу всю дадим. По сути просто накидать в кучу и соорудить.

Желательно вечером сегодня уже что-то показать нам, а завтра закончим.

Бюджет небольшой пишите пожелания сюда.

10 лет назад
trend
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
82 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

Olyuska
Ольга 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$10
2 дня
ОЧень довольны сотрудничеством с Ольгой! Все оперативно и качественно.
Спасибо за совместную работу и терпение! Оплата своевременна! Приятно работать с такими как Кристина.

Заявки фрилансеров

Olyuska
Ольга 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад