Нужно красиво оформить кп, для отправки по электронной почте, макет того, что есть сейчас вышлю по запросу. Требуется нарисовать шаблон и логотип.
Презентацию для завода спецтехники 10 слайдов
Очень простая, о компании 2-3 слайда, остальные со слайдами наших тракторов.
Инфу всю дадим. По сути просто накидать в кучу и соорудить.
Желательно вечером сегодня уже что-то показать нам, а завтра закончим.
Бюджет небольшой пишите пожелания сюда.
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