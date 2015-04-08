Презентацию для завода спецтехники 10 слайдов

Мне нужно сделать короткое демо-видео, в котором продемонстрируется примерно 3 экрана игрового приложения. Нужно нарисовать эти экраны и потом склеить это в плавное демо-видео. То есть нужно продемонстрировать будущий функционал приложения, которое мы ...