Здравствуйте ! Необходимо разработать дизайн слайдов Power Point или pdf (мы будем у себя их распечатывать). Тема: горюче — смазочные материалы (торговля, продажа, реализация). (Дизайн должен быть красочный и ярким и не сильно ...
Дизайн и верстка e-mail письма
Нужно дизайнерски упаковать e-mail письмо для рассылки от сайта myswimwear.ru/
Верстку делать под сервис unisender.com
Подробности пожилания к письму в личку
бюджет 1000руб
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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