Разработать дизайн маркетинг кит

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт8 заявок192 просмотра

Требуется разработать классный цепляющий дизайн для маркетинг кит (курьерская служба).

Необходимо проработать 18 страниц.

Пилотный проект. Возможно постоянное сотрудничество.

10 лет назад
casl13
46 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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