Разработать дизайн логотипа по следующему ТЗ:

1. Логотип должен состоять из отдельных семи ячеек похожих на пчелинные соты, т.е. одна сота в центре, остальные шесть вокруг

2. Цветовая схема сот должна напоминать Российский триколор, но цвета нужно сделать теплее и вебдванольней, причём, порядок цветов не важен, но нужно сделать так, чтобы граничащие друг с другом соты не имели одинакового цвета

3. В каждой ячейке иконка соответствующая одной из следующих тем:

- разработка/программирование

- инвестиции/фондовый рынок

- предпринимательство/электронная коммерция

- IT консалтинг

- благотворительность

- сми и поисковые технологии

- робототехника и искуственный интеллект

(тематики можно как-нибудь сгруппировать по цвету, по своему усмотрению)

4. Если соты представить в виде карточек, то на обратной стороне каждой карточки должна быть одна из букв названия компании (название не скажу, но шрифт можно какой-нибудь подобрать чтобы эти буквы смотрелись нормально: YUAFDRE