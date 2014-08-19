Cделать логотип вписывающийся в концепцию дизайна сайта: http://zem.eugens.com.ua - Ремонт под ключ..... основная идея как будто слово Ремонт и часть нижнего слогана либо валиком замазывают, либо один из таких вариантов: http://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http%3A%2F%2Fthumb1.shutterstock.com%2Fphotos%2Fthumb_large%2F215665%2F215665%2C1242910767%2C4.jpg&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-660-pd-1-wp-16x9_1366x768&_=1408546766585&p=3&text=валик%20с%20оранжевой%20краской%20фото&noreask=1&pos=104&rpt=simage&lr=2&pin=1 Может имеет ...
Логотип
Разработать дизайн логотипа по следующему ТЗ:
1. Логотип должен состоять из отдельных семи ячеек похожих на пчелинные соты, т.е. одна сота в центре, остальные шесть вокруг
2. Цветовая схема сот должна напоминать Российский триколор, но цвета нужно сделать теплее и вебдванольней, причём, порядок цветов не важен, но нужно сделать так, чтобы граничащие друг с другом соты не имели одинакового цвета
3. В каждой ячейке иконка соответствующая одной из следующих тем:
- разработка/программирование
- инвестиции/фондовый рынок
- предпринимательство/электронная коммерция
- IT консалтинг
- благотворительность
- сми и поисковые технологии
- робототехника и искуственный интеллект
(тематики можно как-нибудь сгруппировать по цвету, по своему усмотрению)
4. Если соты представить в виде карточек, то на обратной стороне каждой карточки должна быть одна из букв названия компании (название не скажу, но шрифт можно какой-нибудь подобрать чтобы эти буквы смотрелись нормально: YUAFDRE
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