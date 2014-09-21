Cделать логотип вписывающийся в концепцию дизайна сайта: http://zem.eugens.com.ua - Ремонт под ключ..... основная идея как будто слово Ремонт и часть нижнего слогана либо валиком замазывают, либо один из таких вариантов: http://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http%3A%2F%2Fthumb1.shutterstock.com%2Fphotos%2Fthumb_large%2F215665%2F215665%2C1242910767%2C4.jpg&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-660-pd-1-wp-16x9_1366x768&_=1408546766585&p=3&text=валик%20с%20оранжевой%20краской%20фото&noreask=1&pos=104&rpt=simage&lr=2&pin=1

Может имеет смысл само предложение окружить черной трещиной большой...как будто трещина-проем в стене

Цена: 500 руб.