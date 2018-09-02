Добрый день! по образцу нужно создать тизер (10сек) для ютуба канала пример в личке Оплата - в $ сроки - 7дней
Подобрать на шаттерсток или нарисовать несколько изображений
Привет.
Есть сайт Self Storage склада (шаблон: youpush.ru).
В калькуляторе рассчета стоимости хранения, есть изображения 5-и боксов.
Дизайнер использовал изображения с чужого сайта, мы хотим свои.
vk.cc/8rzols (Google Docs) здесь размеры боксов и примеры изображений.
Нарисуете самостоятельно или соберёте из векторного клипарта с шаттерсток, не важно, главное чтобы красиво.
Выбранный исполнитель
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