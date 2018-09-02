Подобрать на шаттерсток или нарисовать несколько изображений

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Закрыт4 заявки198 просмотров

Привет.

Есть сайт Self Storage склада (шаблон: youpush.ru).

В калькуляторе рассчета стоимости хранения, есть изображения 5-и боксов.

Дизайнер использовал изображения с чужого сайта, мы хотим свои.

vk.cc/8rzols (Google Docs) здесь размеры боксов и примеры изображений.

Нарисуете самостоятельно или соберёте из векторного клипарта с шаттерсток, не важно, главное чтобы красиво.

7 лет назад
greediness
Максим 
41 год
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

neyvmila
Людмила 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
126 отзывов(-3)
7 лет назад
$20
3 дня

Заявки фрилансеров

neyvmila
Людмила 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
126 отзывов(-3)
7 лет назад