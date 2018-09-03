Изменить текст картинки PSD

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Завершен3 заявки153 просмотра

Необходимо изменить текст в картинке ( шапке YouTube канала). Файл в формате PSD, нужно изменить текст и сохранить в Jpeg.

7 лет назад
guest_15178904492308
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

ValentinShorohov
Валентин 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$1
1 день
Всем рекомендую Валентина, отлично и в срок справился с порученным заданием!
Все отлично. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)

Заявки фрилансеров

ValentinShorohov
Валентин 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад