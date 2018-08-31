Создать логотип

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Завершен11 заявок228 просмотров

Сделать красивый логотип на подобии этого, но не точную копию(1)

Логотип будет размещён на этом фоне (2)

Название HRF RUST

7 лет назад
Neredg2
38 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

jampa0
Артем 
34 года
9 лет в сервисе
Был
12 дней назад
7 лет назад
$30
1 день
Все сделано в лучшем виде, все в сроки! Рекомендую!!
Спасибо за заказ, все отлично!

Заявки фрилансеров

jampa0
Артем 
34 года
9 лет в сервисе
Был
12 дней назад
7 лет назад