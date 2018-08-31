Добрый день! Ошибки в прикрепленных файлах - http://joxi.ru/brRELnxT7yOl7A В приложении образец вывески для ютуб канала. Нужно: - изменить цвета на #009ffc и #00d7b4 - изменить на наш логотип и ...
Создать логотип
Сделать красивый логотип на подобии этого, но не точную копию(1)
Логотип будет размещён на этом фоне (2)
Название HRF RUST
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется отрисовать модели одежды по фото. Пример техрисунка во вложении. Предлагайте стоимость за эскиз, сейчас надо отрисовать 10 моделей. Периодически возникает потребность в эскизах, поэтому рассчитываю на долгосрочное сотрудничество.Завершен7 лет назад
Я веду кружок по робототехнике в первом классе и к каждому уроку пишу небольшую сказку про приключения двух персонажей. Мне нужны иллюстрации двух основных персонажей, нескольких элементов сказочного мира, и по одной иллюстрации к ...Иллюстрации и Рисунки20 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Ищу иллюстратора по созданию календаря по возобновляемой энергетики. Сценарий календаря есть. Буду благодарна за портфолио, приблизительный просчет и сроки выполнения.Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно отрисовать или найти готовое решение московский илюстрацийЗавершен7 лет назад
Будет около 10 страниц нужно изменить содержание текста . Файлы в формате jpgИллюстрации и Рисунки16 заявокЗакрыт7 лет назад
Создать в Adobe Illustrator векторный макет картонного баннера из исходного растрового изображения. Подготовить этот файл к печати.Закрыт7 лет назад
Необходимо нарисовать баннеры для группы ВК: 1. 795x200 2. 200х500 - со стрелкой ведущая к кнопке "Подписаться" Тематика: Красота, мода Цена 500 рублейИллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт7 лет назад
Всем привет. Нужно схематичное изображение для заднего фона сайта (в большом разрешении). Дизайн сайта планируется в стиле западных лэндингов этого года. Нужен человек с хорошей фантазией и чувством стиля. Что-то в ...Иллюстрации и Рисунки17 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимооформить помещение с помощью интерьерных наклеек по направлениям (офис, бар, ресторан, магазин и т.д. - подробнее по запросу) По каждому направлению предложить 2-3 варианта. Всего ориентировочно 50 работ. Этапы работы: 1. ...Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт7 лет назад