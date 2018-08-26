Необходимо нарисовать героя, и иллюстрацию на фасад торгового острова по продаже мороженого.
Отрисовка векторов и наложение их на растровые картинки (50 шт)
Необходимооформить помещение с помощью интерьерных наклеек по направлениям (офис, бар, ресторан, магазин и т.д. - подробнее по запросу)
По каждому направлению предложить 2-3 варианта.
Всего ориентировочно 50 работ.
Этапы работы:
1. Предложить на согласование варианты интерьеров с декором интерьерными наклейками (клеим на стены, мебель, двери, витрины, окна и т.д.)
2. После согласования, отрисовать предложенные картинки в векторе.
По итогу работы, необходимо сдать картинку в векторе(ai, cdr) и в интерьере(экстерьере) в Psd (фон+вставленный вектор на разных слоях).
По поводу плагиата:
С чужих работ Вы можете только вдохновляться, т.е посмотреть суть темы. Вы можете изучить коллекции, посмотреть какие использованы образы, анализировать это все, но раскрывать тему по своему ( своя композиция, свои объекты, элементы, то как они выглядят ).
СУТЬ НЕ В ТОМ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ КАК У ДРУГИХ, СУТЬ В ТОМ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ КРУТО!
Также нельзя будет использовать свои объекты и элементы из проектов сделанных для других клиентов и вообще из своих старых работ сделанных не для нас.
Просьба указывать цену и сроки за 50 работ.
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