Отрисовка векторов и наложение их на растровые картинки (50 шт)

Необходимооформить помещение с помощью интерьерных наклеек по направлениям (офис, бар, ресторан, магазин и т.д. - подробнее по запросу)

По каждому направлению предложить 2-3 варианта.

Всего ориентировочно 50 работ.

Этапы работы:

1. Предложить на согласование варианты интерьеров с декором интерьерными наклейками (клеим на стены, мебель, двери, витрины, окна и т.д.)

2. После согласования, отрисовать предложенные картинки в векторе.

По итогу работы, необходимо сдать картинку в векторе(ai, cdr) и в интерьере(экстерьере) в Psd (фон+вставленный вектор на разных слоях).

По поводу плагиата:

С чужих работ Вы можете только вдохновляться, т.е посмотреть суть темы. Вы можете изучить коллекции, посмотреть какие использованы образы, анализировать это все, но раскрывать тему по своему ( своя композиция, свои объекты, элементы, то как они выглядят ).

СУТЬ НЕ В ТОМ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ КАК У ДРУГИХ, СУТЬ В ТОМ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ КРУТО!

Также нельзя будет использовать свои объекты и элементы из проектов сделанных для других клиентов и вообще из своих старых работ сделанных не для нас.

Просьба указывать цену и сроки за 50 работ.