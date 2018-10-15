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Завершен7 заявок224 просмотра

Образовательный проект посредством игр для детей младшего школьного возраста. Мы обучаем детей с помощью специально разработанных методик. Требуется: дизайнер для создание игровых карт для. Примеры карт в приложении.

7 лет назад
annalitkin
40 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

ZolinaMarina
Марина 
26 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад
$15
30 дней
Escrow
Марина отлично справилась с заказом, будем продолжать с ней активно работать. Все сделала быстро и качественно. Рекомендуем!
Извините за столь поздний отзыв). Очень приятно было сотрудничать, коммуникация и постановка задач на высоте. Рекомендую!)

Заявки фрилансеров

ZolinaMarina
Марина 
26 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад